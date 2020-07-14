新竹縣政府14日舉辦主管會報，縣長楊文科發布勞工處長唐維德退休案，唐維德為府內約聘雇及臨時人員「請求」，希望調整他們考核比例，以免造成沒有背景、認真做事的人得丙，人事處長陳家士則回應，已重新調整考核比例，也呼籲各局處首長認真考核，會解聘能力表現不佳者。

唐維德在勞工處長一職服務12年，公務人員年資達32年許，他指出，近年勞資調解案件比例大幅上升，一年本國就有6、700例，外籍勞資糾紛案件也逐年成長，勞工處內正式公務人員僅12人，約聘雇及臨時人員則有37人，「光接電話就應付不暇」，還有各項考評、稽查等。

唐維德直言，府內目前對這些約聘僱、臨時員的年終考核比例為甲不得高於50％、乙不得低於40％、丙不得低於10％，公務人員3％丙都難打，「何況10％？」，他也直言，有些資深的約聘雇、臨時人員是府內主管、議員們的親戚，因此會被打丙的都是努力認真的人，「公平在哪裡？」如果不修改，唐維德說，「我會來拉白布條」。

楊文科當場表示會虛心接受，陳家士則澄清，楊文科曾指示調整，目前已改為甲的比例為75％、乙23％、丙2％，陳家士也說，不管背景，人進來了，就要適度考核，「不好的就讓他離開」，去年首次考核，就解雇4人，今年上半年也有同仁犯重大錯誤而解聘。

陳家士也說，縣府升遷機會有限，若人補不進來，會變成很大的缺漏，因此考核部分秉持楊文科等人指示調整，也會請各局處長秉公處理。

(中時 )