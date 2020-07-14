為讓農友購買肥料快速便利，農委會自7月15日起推動實名制購肥2.0措施，肥料預先配送至農會等經銷點，農友如已預購過肥料，只要到場登記即可購買領貨，不必再等7天，程序更簡便，並持續每包（40公斤）補助40元。

今年初因新冠肺炎疫情，導致農友恐慌搶肥，為精準供應農友用肥，建立肥料合理調配機制，推動預購肥料補助措施，依農業試驗改良場所提供的合理化施肥量，及分階段提高補助額度輔導農友分次購肥，複合肥料每包40公斤補助20到40元，已有超過12萬人次提出申請，預購肥料數量約8萬6000公噸，配送肥料數量超過11萬公噸，充分供應農民需求。

近期肥料供應穩定，推出實名制購肥2.0措施，農民購買肥料經由系統檢核，可即時推薦合理化施用肥料數量，改善以往農友過量施用化學肥料情形，降低農業生產成本，同時可維護農田地力，友善農業生產環境。

為穩定供應農友施肥需求，台肥公司全年營運全日生產，並協調其他肥料廠商配合全線供應；此外，台肥子公司培豐肥料廠也將於7月15日投入生產，該廠硝磷基複合肥料日產能約500公噸，台肥公司年產能再提高15萬公噸，並直接供應277家農會，銷售農友耕種所需。

(中時 )