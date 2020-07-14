抗議的自救會成員一度醞釀要衝入縣府，警方事前就派出100多名優勢警力維持秩序，現場還架起人牆、層層拒馬阻隔群眾。（謝瓊雲攝）

建設處代理處長陳威宏（右2）代表出面接受自救會成員的陳情書。（謝瓊雲攝）

欣彰天然氣公司將在泰山食品公司田中油脂廠附近興建整壓站，當地居民去年組成自救會表達反對，14日自救會100多名成員齊聚彰化縣政府廣場，抗議縣府竟同意讓欣彰復工，群眾一度群情激憤要衝入縣府，縣府承諾一周內開地方說明會，才讓長達2個多小時的陳抗行動和平落幕。

欣彰天然氣的整壓站選址鄰近田中鎮住宅區，附近又有泰山沙拉油儲油槽，當地居民得知後強烈反對到底，今年4月28日包商進場整地就曾遭群眾包圍、抗議違法，彰化縣政府建設處最後以包商違反申請施工項目，下令停工；不料近日欣彰悄悄申請復工獲准，讓自救會氣得跳腳。

自救會14日動員上百人，手持「黑箱作業」、「官商勾結」、「違反法令強行動工」等布條、標語牌，在縣議員許書維帶隊下，表達反對整壓站的訴求；最後由建設處代理處長陳威宏，代表出面接下陳情書，自救會隨即轉往彰化地檢署按鈴申告縣府官員涉嫌圖利、瀆職，且違反天然氣事業法等。

許書維表示，天然氣整壓站如同不定時炸彈，既屬公共危險建物、也是嫌惡設施，地方居民訴求很清楚，就是反對到底；縣府當初都已經勒令停工了，為何如今竟又同意復工，有黑箱作業、勾結之嫌。

縣府澄清，欣彰天然氣整壓站是由經濟部能源局在前年底函准，彰化縣政府僅受理建造圍牆等雜項執照申請，4月28日當時是因民眾陳情欣彰未按圖施工才命令停工，6月10日現勘後查無相關違法情事，因此依建築法第39條同意復工。

縣府也強調，天然氣整壓站、沙拉油儲槽，都並非法定的公共危險物品，相關減壓站與住宅區、槽體之距離也沒有相關限制規定，申請過程與內容皆符合相關法令規定，消防局也會嚴格檢視各項安全規定，絕無枉法輕縱之情事，呼籲民眾不必恐慌

(中時 )