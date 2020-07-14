14年前經營土石方資源堆置處理場的黃姓男子，行賄北市及新北市員警或宴請至有女侍陪酒之酒店飲宴玩樂，讓員警包庇他的土石場及清運工程，台灣高等法院更三審依刑事妥速審判法減刑後，將收賄的員警各處3年8月到4年不等徒刑。

黃男承攬各地工程之土石方清運工程中，砂石車載運土石方多進出多有污染環境、超載等違規事宜，他為免其違規行為遭稽查開單或遭發覺以影響其土石堆置場之經營或繳納罰款，則分別對員警行賄。

(中時 )