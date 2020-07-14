員警接受招待酒店玩樂包庇土方業者 纏訟14年結果出爐 17:132020/07/14 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 14年前經營土石方資源堆置處理場的黃姓男子，行賄北市及新北市員警或宴請至有女侍陪酒之酒店飲宴玩樂，讓員警包庇他的土石場及清運工程，台灣高等法院更三審依刑事妥速審判法減刑後，將收賄的員警各處3年8月到4年不等徒刑。 黃男承攬各地工程之土石方清運工程中，砂石車載運土石方多進出多有污染環境、超載等違規事宜，他為免其違規行為遭稽查開單或遭發覺以影響其土石堆置場之經營或繳納罰款，則分別對員警行賄。 (中時 ) #員警 #石方 #土石 #工程 #酒店 也許您會感興趣 社會熱門新聞 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 畫面曝光！福興女騎士遭彰客撞輾 車牌竟印胸膛 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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