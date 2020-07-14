暑假即將正式開始，為了推動防疫後旅遊商機，新竹縣轄內商圈、旅宿業者除了配合安心旅遊等方案外，新竹縣政府也加碼「你來玩我買單」，推出10條經典遊程，目前已有近1000人次報名，歡迎遊客往新竹縣旅遊。

交通旅遊處長游志祥表示，觀光局自從1日推出「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」，縣內120間旅館、民宿共有72間業者配合，高達6成，新竹縣分配2萬間房住宿補助，約計已使用3000間房。

游志祥也表示，自2018年底至今，交旅處已核發20間民宿業者取得民宿登記證，多數位於五峰鄉、尖石鄉，接續也將持續輔導未合法旅宿，期望能壯大新竹縣的觀光資源。

22家配合政府政策開放19歲以下國民免費入園，新竹縣的六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園均在列。新竹縣加碼的「你來玩我買單」活動則至10月31日止，民眾向配合的旅行社報名參加10條山脈旅遊經典遊程「來趣山上」即可獲得300元或700元抵用券，可搭配振興三倍券、農遊券用於特定旅宿業者。

游志祥也表示，新竹縣政府推出的中台灣好玩卡－新竹縣限定版也十分熱門，歡迎民眾趁著假期及優惠，探訪新竹縣的人文特色、自然景觀，及了解客庄的文化及美食。

(中時 )