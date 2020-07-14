蘋果又向三星支付了一筆款項，原因是iPhone銷量太少。根據Display Supply Chain Consultants最新報告，蘋果向三星一次性支付9.5億美元，原因是採購的iPhone OLED顯示屏數量少於協議要求。

三星在發佈的第二季度指導意見中指出，2020年第二季度的營業利潤中包含了「與顯示器業務相關的一次性收益」，但它並沒有透露金額。The Elec上個月報導稱，三星從蘋果那裡獲得了約7.45億美元款項，但今天DSCC報道援引匿名消息來源，稱蘋果支付的款項「接近9.5億美元」。

「蘋果的支付款項很可能將原本顯示設備的運營虧損變成運營利潤，」報告解釋道。三星顯示的營收指導同比下降7%，但營業利潤指導卻上升了23%，而且這遠遠高於分析師的預期。

這其實並非是第一次，類似的事情發生在2019年第二季度，當時蘋果也因為沒有按照約定的要求購買OLED顯示器而面臨三星處罰。但當時蘋果不太可能以現金方式結清債務，而是給予三星顯示額外的訂單，以使得利潤等於繳納的罰款。今年的情況是否如此還不清楚。

蘋果與許多供應商都有協議，規定最低採購量，來謀求實現單價降低。如果蘋果沒有達到最低採購量，合同通常會規定要進行罰款。今年，蘋果的供應鏈和需求都受到COVID-19疫情的影響，這可能是導致蘋果訂購的OLED面板數量少於最初預期的原因之一。

(中時電子報)