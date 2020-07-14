陳玉珍全副武裝堅守主席台。(取自陳玉珍 珍愛金門臉書)

陳玉珍全副武裝堅守主席台。(取自陳玉珍 珍愛金門臉書)

立法院今進行監察院長被提名人陳菊審查會，國民黨團突破重圍搶下主席台，杯葛阻止陳菊上台報告及備詢。其中，立委陳玉珍全副武裝，和同黨立委一同堅守主席台直到陳菊離開，她還宣告這次是國民黨贏得勝利。

今日凌晨國民黨立委兵分兩路，女性立委負責看守青島岡哨入口，而男性立委則到議場大門口聚集，隨後國民黨團攻佔主席台杯葛議事。而陳菊雖在綠委護送下進入議場，但在藍營強力阻擋下無法開會，於11時27分離開立院。

對此，陳玉珍在臉書上表示，不枉她上午7時佔領主席台，並坐到中午12時，她指出，陳菊偷偷摸摸的來，落荒而逃，一步也沒踏進議場，並宣布「國民黨取得這一回合的勝利！」

網友們也留言回應，「待不分區立委也能硬起來，如陳玉珍委員戰將巾幗英雄」、「金門的驕傲，有金門人衝鋒的精神」、「委員造型真的超讚」、「勇者，為正義而奮戰，委員辛苦了」。

陳菊也在臉書上回應此事，並指出她對自己了理念和清白有百分之百的信心，無奈在野黨只有不停地片面抹黑指控，用非理性的手法阻止我走上備詢台向朝野立委及全體國人說明，並附上原先預計在立法院報告的全文。

(中時電子報)