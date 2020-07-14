許多學生經常利用暑假赴餐廳、超商、加油站等地方打工賺取學費或累積個人工作經驗與能力，但由於學生缺少工作經驗，稍有不慎易發生職業災害，勞動部職安署表示，為保障工讀生作業安全，各事業單位應提供安全的工作環境、完整的教育訓練及符合標準的必要安全衛生設備，如果發生重大職災恐怕也會涉及刑責。

職安署說，過去曾經發生如工讀生在肉羹店打工被絞肉機捲入右手而截肢、在餐廳打工因使用酒精膏加熱或更換瓦斯罐引起火災受傷、搬熱液因地板濕滑滑倒遭波濺導致大面積燙傷、在營造工地發生從施工架開口部分墜落等災害。

勞動部也將趁7月至9月期間針對打工熱門行業，啟動「工讀生與部分工時勞動條件專案檢查」，1400場次並把加班費、一例一休等列為檢查重點，如違法最高可依勞基法處100萬元罰鍰；勞動部也針對暑期工讀生祭出「青少年安全衛生專案檢查」約1400場次，如違反職安法最高可處30萬元罰鍰，如因設備缺失導致重大職災也可處3年以下有期徒刑。

(中時 )