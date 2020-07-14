今年新冠肺炎疫情嚴峻衝擊經濟，讓原本就需外界伸出援手的社福團體雪上加霜，為此霖園集團的員工發覺了社福公益團體募款困境，自發推動樂捐活動，並由公司擴大促成，讓霖園旗下10餘家企業至7月31日止共同發起「十分幸福公益樂捐」，為社會弱勢團體雪中送炭，發揮「給人幸福就是幸福」理念，為社會帶來溫暖，期待創造社會良善循環。

樂捐金額在短短兩週就突破620萬元，且隨同仁們的愛心持續大爆發，預估樂捐期滿時金額可望衝高，展現國泰人的愛心善舉，國泰也計畫八月初將這筆善款捐贈給慈善機構。

霖園集團以「大樹為您撐傘」為理念與社會共體時艱，繼日前國泰金控董事長蔡宏圖率霖園集團旗下公司，在國內疫情逐漸趨穩下鼓勵集團員工將獎勵國外旅遊預算全數投入國內後，為國內低迷經濟景氣與觀光注入活水後；長期投入各項公益活動的國泰同仁更察覺到，此次疫情大大衝擊社福公益團體募款，因此自發推動「員工樂捐活動」，更一舉獲得霖園旗下各公司贊同進而擴大促成，為國內社福公益團體挹助缺口，再一次展現國泰人關懷這片土地的愛。

根據統計，今年愛心物資的捐助比例月減近7成，也因為多數人在家防疫，讓以蒐集發票為主要收入來源的基金會收益也銳減，蒐集量能比去年同期下滑超過4成，更有部分放置捐贈發票箱的店家，不敵疫情倒閉，為了持續讓舊有個案獲得照護，社福團體們只能咬牙苦撐。社福團體是撐起台灣社會安全網的重要支柱，一旦因疫情萎縮失去能量，將影響背後扶助的弱勢對象。

新冠肺炎疫情影響大部份人的生活，社福或公益團體更因而減少了許多捐輸，相對也影響一些貧困家庭的生活。國泰表示，冀望盡己之力，以公司有心、同仁有愛、社福有惠，發起「十分幸福公益樂捐」活動，由同仁自主決定捐款金額，為社會帶來溫暖，並將妥善運用每一份愛心，讓貧困家庭及兒童得到更多的關懷及照顧。透過簡單的行動，不簡單的愛，展現「國泰有心，同仁有愛」的關懷。

在樂捐活動開跑第一天，國泰人壽人力資源部同仁程彩虹就帶著2個女兒一起參加。程彩虹說，平常就常常帶著兩個女兒一起參加公司舉辦的公益活動，包括愛心義賣、捐贈癌友的幸福魔髮等，這次公司發起樂捐，兩個女兒也搶著要參加，並把存了很久的小小撲滿拿出來。今年9歲的大女兒蘋果說，「雖然撲滿的錢只有一點點，但都要捐出來。」6歲的二女兒西瓜也搶著說，「我也要、我也要參加。」程彩虹滿懷感動地對女兒說，「因為我們小小的付出，集結大家的力量，就可以讓需要幫助的朋友獲得幫忙。」

一位國泰人壽通訊處經理提到，平時壽險行銷就是向客戶宣導遇到風險可透過保險的實際幫助，這次台灣也碰到了史無前例的疫情風險，國泰人將會發揮愛心，讓默默守護台灣的社福團體，在非常時刻有我們相挺。「越是黑暗時刻，無助的人越容易倒下。後疫情時代，社福團體需要面臨的挑戰卻才剛剛開始。現在，正是時候把愛心從新冠狀病毒的焦慮中重新洗凈、修復。疫情也許讓經濟、讓募款短暫的逆時鐘，但你我的參與，能讓社福團體得到細水長流的幫助。」

另外，國壽績優業務副理謝佳錡也激動表示，疫情讓很多客戶都在生計上受到影響，國泰人願意與社會大眾一起渡過難關，這是很值得大家一起參與的活動！

這波疫情期間，國泰善用企業力量協助提供紓困、緩繳、無等待期商品…..等多項服務，而疫情後更要用一波波實際行動帶給台灣社會「暖心有感」；儘管疫情來得兇猛且影響層面廣，但也凝聚了彼此的心，更讓世界看見台灣防疫實力，並發揮企業社會責任一同關懷弱勢學童！

(旺報 )