內政部長徐國勇今日視察連江縣「前瞻連江，城鎮之心計畫工程」執行狀況。徐國勇表示，福澳港與南竿機場是連江的海空雙門戶，為協助福澳港口周邊環境改善，內政部補助3億2,800萬元，打造「福澳之心」，預計2021年3月完工，要讓前來觀賞藍眼淚的遊客，感受港區的蛻變，為連江爭取更多觀光新契機。

內政部表示，福澳港為南竿機場外，最重要的進出馬祖門戶，近年來，藍眼淚帶來大批遊客，更扮演人員疏通的關鍵角色，由於港區建築新舊不一、缺乏整合，交通動線紊亂，縣府為扭轉現況，打造以人為本的整體景觀意象，提出「前瞻連江．城鎮之心計畫工程」，並獲得營建署城鎮之心競爭型及延伸計畫補助。

「福澳之心」計畫，以改善「福澳港」及「縣府軸帶」二大生活核心為主，在「福澳港周邊景觀」部分，將重建候船大樓整合周邊建築群、建構福澳港天際線、整理周邊交通動線，並串連既有濱海步道、清水濕地等，打造為親切、清新、舒適大器的「玄關空間」。

「縣府前軸帶」部分，以「介壽澳口公園」為主軸，重新檢討主要街區的汽機車停放區、人行動線與介面，整合介壽澳口廣場現有大型設施，並結合閩東文化脈絡與花岡岩地質地貌特質，打造更優質休憩空間。

內政部強調，未來透過不斷精進福澳港區整體環境，及改善活化空間使用機能後，將使福澳港區煥然一新，在後疫情時代為連江爭取到更多發展新契機。

(工商 )