大同股東會改選爭議擴大，金管會下重手，依證交法第39條規定，宣布即日起大同不得自行辦理股務事務，這也是金管會首次對上市櫃公司，祭出不得自辦股務的處分首例，意思就是說，大同即日起必須委託券商辦理股務事務。

金管會表示，大同公司在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，以及逕自認定50％以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益之行使，並與公司治理、股東行動主義有違。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，大同公司在6月30日股東會的做打，已嚴重影響股東權益的行使，違反公司治理、股東行動主義，昨天已收到大同公司陳述意見的回函，經集保結算所查核後發現，大同已違反公開發行股票公司股務處理準則第3條第3項及第6條第2項規定，因此今日起「不得再自行辦理股務事務」。

蔡麗玲解釋，會給大同公司2個月的時間去找第三方機構辦理股務，未來公司還是看的到股東名冊，但就不能自行剔除股東表決權。金管會也強調，股務代理機構或自行辦理股務事務的公開發行公司，在執行股務時必須保持中立。

(中時 )