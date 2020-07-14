漢來美食一掃疫情陰霾，7月展開報復性開店。圖為漢來上海湯包進駐夢時代百貨。（柯宗緯攝）

漢來美食一掃疫情陰霾，7月展開報復性開店。圖為漢來上海湯包進駐夢時代百貨。（柯宗緯攝）

漢來湯包第5家分店開在夢時代美食街，客單價落在400至450元左右。（柯宗緯攝）

高雄起家的「漢來美食」，受到新冠肺炎疫情衝擊，今年上半年營收較去年減少逾2成。隨著疫情趨緩，一掃陰霾，7月展開「報復性開店」，1個月內開7家，加上優化電商平台，實虛通路並行，全年目標至少與去年打平。

漢來美食日前公告6月營收2.68億元，月增19.1％、年減13.7％；第2季營收6.07億元，季減27.7％、年減29.2％；累計上半年營收14.46億元，較同期減少23.8％。隨著疫情解封，第2季起營收逐月增加，人潮明顯回籠。

漢來美食行銷企劃部副總吳若寧指出，7月共7店開幕，漢來飯店本館10樓4家餐廳大改裝，23日開幕。近期在台中中友百貨開出全新品牌「安那居」活力精燉雞湯，10日在高雄夢時代開漢來湯包，接著將到台北世貿開設名人坊，預期下半年漢來美食營收動能暢旺。

漢來湯包第5家分店開在夢時代美食街，吳若寧指出，鎖定家庭及小資客層，客單價落在400至450元左右，價格較飯店親民。另外，「安那居」今年下半年也將進駐同百貨。

吳若寧表示，漢來美食旗下餐廳，總計有20個品牌，包括耗時1年研發、7月將問世的新商品「來拌麵」、烤鴨為主的新餐廳，而年營收主力為海港自助餐廳，9間店創19億元。新品牌走分眾市場，主打「飯店品質、親民賣場價格」。

吳若寧透露，疫情也成跨足電商契機，今年6月成立電商營運部，優化官網，以順應市場消費型態改變；「來拌麵」除找名人代言，更搶進各電商及實體通路，預估可為集團挹注可觀營收，今年下半年將全力追回業績。

(中時 )