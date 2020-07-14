玉山金(2884)旗下玉山銀行今(14)日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，以「吃喝玩樂在宏匯」為主軸，推出「食幸福」、「瘋集點」、「玩體驗」、「享便利」與「迷影日」共五大優惠。宏匯廣場為新北最大購物中心，「玉山宏匯廣場聯名卡」目標，為打造新莊、三重、蘆洲、五股及泰山地區家庭客群、上班族以及年輕族群購物娛樂首選的信用卡。

玉山銀行總經理陳茂欽表示，玉山信用卡以顧客需求為導向，致力於產品與服務創新，並持續攜手優質夥伴共同發行聯名卡，透過聯名卡的發行讓消費者可以感受玉山專業、溫暖的金融服務，此次與宏匯合作，相信將可提供新北地區消費者更美好的消費體驗。

宏匯廣場位於新莊新北大道上鄰近機場捷運A4新莊副都心站及環狀線幸福站，除了有購物商場、餐飲和美麗新影城之外，更引進日本Sony Music旗下現代流行音樂演出場館Zepp進駐，為日本海外第一家合作簽約案；以及獨家引進的主題VR遊樂園，將吸引玩家前來體驗日本創新科技的虛擬實境，商場營業坪數近3.1萬坪，為新北最大購物中心。

為了歡慶新卡上市並搭配2020振興三倍券，即日起首次申辦玉山宏匯廣場聯名卡正卡，並綁定振興券方案，於7月31日-9月30日持聯名卡至宏匯廣場館內刷卡消費累計滿3000元，除可獲原首刷禮(新戶500元、舊戶200元電子商品禮券)，不分新舊戶再加碼贈宏匯廣場電子贈品券1000元(限量1萬名)，新戶最高可獲宏匯廣場電子禮品券1500元(含原首刷禮電子商品禮券500元及綁定三倍券加贈電子贈品券1000元)。

(時報資訊)