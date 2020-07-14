為推廣後疫情國旅觀光，搶搭三倍券商機，台南市長黃偉哲與屏東縣長潘孟安，組成觀光聯盟陣營，喊出「南旅屏遊」雙城觀光旅遊，透過「酷卡抽好禮」，邀請民眾接力暢遊台南、屏東，期盼國旅再創高峰。

黃偉哲、屏東縣長潘孟安今一同北上，宣布「南屏友旅屏遊 尋覓南旅屏遊酷卡集章抽好禮」活動，從7月20日至9月20日開跑，在活動期間，民眾索取屏東或台南酷卡，旅行兩縣市的著名景點，並完成戳章投入摸彩箱，即可參加抽獎。

黃偉哲表示，台南即將慶祝建城400年，屏東也是國境之南觀光勝地，彼此就是兄弟縣市，他跟潘孟安交情深厚，雙城互補接力強強聯手，台南的美食及歷史古蹟海內外文明，而屏東的自然生態也是世界級，希望透過這次合作，除了拚觀光也拚經濟，「有券花到沒券」，讓南部觀光推向全台。

潘孟安表示，透過這次聯合辦理，不僅吸引南屏遊客相互往來，也讓國內民眾再次發覺南屏縣市的特色景點，屏東鄉親可以到台南感受古都魅力，台南鄉親也可以到屏東觀光旅遊，攜手出擊激盪出甜蜜又熱情的火話，帶動觀光成長。

活動現場除了介紹酷卡活動外，也安排台南吉祥物「魚頭君」、「萊恩」及屏東吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」進行表演，同時舉辦南屏雙城農特產品展示會，希望透過南台灣誘人的美食、精彩的景點及鄉民的熱情，吸引更多遊客前來擠爆南台灣。

(中時 )