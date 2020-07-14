◎氣爆善款有新事證?陳菊:由司法辨是非

立法院今臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，國民黨和民進黨兩黨立委爆發嚴重衝突，對於在野黨質疑陳菊的各項爭議，對於高雄氣爆善款運用，陳菊辦公室發聲明，若國民黨認為發現新事證足以證明善款使用違法，請直接移交檢調，由司法辨明是非。

◎慶富15億債權糾紛 陳慶男改判1年、太太無罪

慶富公司董事長陳慶男2019年因獵雷艦採購弊案遭判25年，又另與集團前執行長簡良艦另有15億元債權糾紛，與太太陳盧昭霞涉嫌脫產，2人二審分別被判1年6月、6月。高雄高分院14日更一審結果出爐，陳慶男改判1年，陳盧昭霞再度逆轉無罪，全案定讞。

◎藍鯨遊戲潛入花蓮 誘青少年入群家長憂心

有一款來自俄羅斯的「藍鯨遊戲」，要求青少年完成自殘等任務，最後誘導自殺，相當駭人。花蓮縣議員魏嘉彥今上午在議會臨時會驚爆，花蓮疑有國中校園流傳這個遊戲，他提出家長群組對話內容，擔心孩子同儕互拉入藍鯨遊戲自殺群組，引起自殘或意外憾事；教育處副處長翁書敏表示，上午已派3位督學到學校了解，同時派員到各補習班為學生進行宣導。

◎媽烙狠話 王心恬急凍卵

凱渥名模王心恬私下熱愛運動，14日和極地探險家林義傑、奧運風帆國手張浩出席「2020菊島澎湖跨海馬拉松記者會」，首度擔任馬拉松代言人的她，在記者會上透露自己原本報名21公里，後來喊話希望報42公里全馬，還和張浩爭寵，最後她獲林義傑贈送義大利名師設計的「sit down please設計龍蝦裝」，象徵賽事冠軍好運。

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(中時電子報)