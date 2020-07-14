統一獅與台南市政府長期合作，共同推廣棒球與城市結合行銷，吉祥物萊恩與台南市觀光旅遊局魚頭君Sababoy也成為超級麻吉。今（14）日早上魚頭君特別帶萊恩來到台北市出席記者會見世面。

為推廣後疫情國旅觀光，台南市長黃偉哲與屏東縣長潘孟安攜手出擊，組成觀光聯盟陣營，特地北上擴大宣傳此次兩縣市聯合辦理，首波力推的「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊酷卡集章抽好禮」活動，透過旅遊抽大獎的辦理方式，以及兩縣市各自加碼的旅遊好康，讓民眾在尋覓南旅屏遊精選景點中，也能玩的愉快、住的期待、抽個爽快！

今日台南市觀光局吉祥物「魚頭君」、統一獅隊吉祥物萊恩，以及屏東在地的代表吉祥物「蔥寶‧蔥娃」，特地北上舉辦酷卡活動宣傳記者會，開場各吉祥物帶來精彩的表演，現場還有南屏雙城農特產品展示會，盛情邀請民眾前來南台灣旅遊。

萊恩身為台南市市民一員，也在記者會上強力推薦台南在地美食，也歡迎民眾來台南玩之餘，也可以來一趟棒球之旅，看看職棒精彩賽事，邀請7.24~7.30連續五場台南主場賽事，歡迎民眾也進場感受職棒豐富好玩主題活動，使用振興券現場購票、購買商品都享有折扣優惠，邀請大家一起「萊」玩耍。

台南市長黃偉哲表示，縣市觀光要強強聯手，城市相互合作才能開創旅遊新話題。台南的美食及歷史古蹟海內外聞名，而屏東的自然生態也是世界級，希望透過本次合作，建立良好的往來關係，一同拼觀光，一同拼經濟，在國境未解封前，讓南部觀光推向全台，未來再邁向國際。

屏東縣長潘孟安表示，台南又稱「全糖市」，是全台最「甜」的城市；屏東則四季如春，號稱全台最「暖」的縣市，各擁有獨特的觀光魅力與資源，透過這次的聯合辦理，不僅要吸引南屏遊客相互往來，也讓國內民眾再次發掘南屏縣市的特色景點，並加碼玩集章抽大獎，攜手出擊鐵定能激盪出甜蜜又熱情的火花，帶動觀光成長。

萊恩身為台南市市民一員，也在記者會上強力推薦台南在地美食，也歡迎民眾來台南玩之餘，也可以來一趟棒球之旅，看看職棒精彩賽事，邀請24-30日連續5場台南主場賽事，歡迎民眾也進場感受職棒豐富好玩主題活動，使用振興券現場購票、購買商品都享有折扣優惠，邀請大家一起「萊」玩耍。

(中時 )