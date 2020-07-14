桃園市楊梅區78歲卓姓老翁因神情恍惚、蹲坐路旁，楊梅警分局埔頂派出所接獲報案後前去關心，但因老翁言詞反覆，無法明確表達個人資料，後續便利用M-POLICE即時相片系統比對，終於查出老翁姓名及住居所並協助返家，焦急如焚的家人也終於放下胸口大石，同時大力感謝警方協助。

楊梅分局埔頂派出所警員黃偉璇在日前晚間接獲民眾報案，發現疑似有迷途老人呆坐路旁，員警火速趕往現場後嘗試老翁溝通，但老翁言詞反覆，無法確切表達個人資料，研判老翁可能有失智症狀，便利用M-POLICE系統，最後成功調閱老翁的資料

楊梅分局長黃富村表示，失智者因方向感、判斷力等障礙，加上欠缺表達能力，以致在走失後無法正確或適時求助。建議長者家屬可於大門加裝複雜門鎖，替長者配戴防走失手鍊，或於衣角註記聯絡資料，並呼籲社會大眾，若發現疑似走失的失智者，可撥打110請求協助，幫助其找到回家的路。

(中時 )