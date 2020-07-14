為感謝桃園在地企業葡萄王生技公司於疫情期間慷慨解囊，桃園市長鄭文燦14日特別至2019年新設立的葡萄王生技龍潭生物科技研究所進行參訪，視察其高科技設備與製程，並感謝葡萄王50多年來持續投資桃園，也承諾未來將致力解決企業投資問題，協助企業成長。

葡萄王生技公司創辦於1969年，首站為中壢龍岡，至今在桃園已有4塊版圖分區發展，是桃園資深的在地企業。葡萄王除了生產知名提神飲料和健康產品外，2019年也斥資16億打造生物科技研究所，期望在銷售之外，更能兼顧創新素材研發及生產功能，共計80座發酵槽、生產高達386噸的發酵產能。

鄭文燦指出，桃園食品生技、醫藥產業比例很高，在國內外也有相當龐大的市場，看到葡萄王生技公司不斷精進技術技術，持續耕耘桃園這塊土地，讓他相當感動，也承諾市府將以「單一窗口，全程服務」的方式，解決企業投資面臨的問題。

鄭文燦也說，因擔心葡萄王受疫情影響，損失許多來觀光工廠旅遊的團客，因此積極向中央爭取觀光工廠紓困，目前經濟部已將觀光工廠納入振興三倍券的範疇，市府也加碼推動相關優惠方案，希望能帶動桃園的觀光旅遊。

經發局長郭裕信表示，疫情初期，葡萄王便捐贈許多物資給全國，同時，為了配合地方政府的居家檢疫及隔離政策，葡萄王也捐贈5000瓶的能量飲料作為市府第一線防疫人員的物資，是落實社會關懷與企業責任的最佳示範。

(中時 )