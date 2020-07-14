總價18億元拍板！聲寶出售林口廠對面倉庫土地及廠房 17:292020/07/14 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聲寶加快活化土地資產腳步，14日董事會通過林口廠對面倉庫土地及廠房，以總價18億元，賣給根億建設，初估處分資產利益可達12.66億餘元，對EPS貢獻約3.4元。雙方7月份若能簽約，第三季完成過戶，第三季有機會認列這筆業外處分利益。 聲寶3月董事會已決議出售林口廠對面倉庫7千多坪土地及廠房，其中土地20,687.87平方公尺，折合6,258.08坪、建物面積25,436.82平方公尺，折合7,694.64坪，今日董事會決議，以總價18億元賣給根億建設。 (工商 ) #聲寶 #總價 #林口廠 #對面 #倉庫 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為5G急單霸占5奈米產能？ 內行人揭蘋果A14拉貨時機 - 財經 陸科技飆股打回原形！陸晶圓龍頭領跌 半導體投資熱遭澆熄 - 財經 威力彩又槓龜 頭獎上看18.3億 - 日報 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 散戶注意！盤前掛單就漲停 專家爆大戶2大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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