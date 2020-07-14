聲寶加快活化土地資產腳步，14日董事會通過林口廠對面倉庫土地及廠房，以總價18億元，賣給根億建設，初估處分資產利益可達12.66億餘元，對EPS貢獻約3.4元。雙方7月份若能簽約，第三季完成過戶，第三季有機會認列這筆業外處分利益。

聲寶3月董事會已決議出售林口廠對面倉庫7千多坪土地及廠房，其中土地20,687.87平方公尺，折合6,258.08坪、建物面積25,436.82平方公尺，折合7,694.64坪，今日董事會決議，以總價18億元賣給根億建設。

(工商 )