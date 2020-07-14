振興三倍券開放消費倒數計時！台北喜來登大飯店響應推出「振興回饋加碼贈」優惠方案，主打「零元入住星級客房再享5000元回饋金」與「餐飲消費滿仟再贈10%消費金」，不論實體票券或是數位綁定消費，標榜吃喝玩樂一手包辦，好康優惠馬上回饋，升級享受、省錢更多。

7月15日起至9月30日持振興券3000元不分平假日以0元入住台北喜來登飯店，再贈總價值5000元的餐飲與住宿抵用券，包含1500元自助早餐券、住宿抵用券與2000元餐飲抵用券，12月28日前皆可於館內米其林推薦-辰園、桃山、比薩屋、SUKHOTHAI等餐廳用餐。

7月15日至12月31日餐飲則祭出持振興券至台北喜來登飯店指定餐廳用餐，日、西、中、泰各式異國美饌恣意任享，單筆消費滿仟再贈10%消費金，1000元可抵用1100元、 1200元可抵用1320元，以此類推。方案亦提供「安東廳」、「比薩屋」精選套餐優惠，享受米其林餐盤推薦的頂級牛排迷人風味，或是榮獲APN拿坡里披薩認證的道地義式料理，約可享75折優惠。

(工商 )