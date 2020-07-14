交通部長林佳龍（見圖）表示，車站不只是具有運輸功能的空間，也是鐵道經濟和文化的展現。（黃婉婷攝）

交通部長林佳龍（中）14日南下視察埔心車站改建工程。（黃婉婷攝）

桃園市楊梅區埔心車站過去曾被民眾批評太醜、像違建，如今已有新的面貌，不僅外觀融合牧場、客家埤塘，站體內也導入無障礙空間、人行廣場，格局相當新穎。交通部長林佳龍14日前往視察時指出，希望藉由車站改建，凸顯鐵道文化的豐富資產，吸引更多觀光族群。

埔心車站搭建至今已有113年的歷史，原站名為「平鎮車站」，直到民國44年才更名埔心車站，每日進出量約有10000人次，周邊鄰近學校、四維商圈及埔心牧場，來往人潮眾多，但其外型老舊備受民眾批評，因此台鐵局於2019年5月開始進行站體美化，結合在地埔心牧場、客家埤塘，企圖加強車站與觀光景點的連結性。

林佳龍14日前往視察時，除感謝台鐵局與施工團隊的努力外，也重申車站不只是具有運輸功能的空間，也是鐵道經濟和文化的展現；他也說，目前全國車站的改建都會考慮其功能與美學，自己也相當支持這樣的鐵道文化復興，中央也將2022年訂為鐵道觀光元年，希望能為鐵道經濟帶來新的發展。

台鐵局長張政源指出，這次改建除了外貌揉合在地特色外，連結前後站的通廊，也改成大面的落地窗，讓來往乘客站在此處觀賞列車，在售票系統、進出站刷卡機上也全面改為自動化；他也強調，新車站除了硬體好之外，軟體的服務品質也會跟著一起提升。

本次埔心車站美化採「減法設計」，除了將月台兩座龐大斜坡人行通道拆除外，在站體的改造上，則導入友善行人及無障礙空間設計，也有人行廣場鋪面、機車入口及計程車暫停區調整，未來也將把舊站改為特色出租店鋪，期望完工後能讓當地民眾及來訪遊客耳目一新。

(中時 )