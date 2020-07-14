陸美之間在貿易、外交、科技、文化、人員交往等方面不斷擴大對抗，美國官員13日透露，川普政府很快就會宣布取消1份支援大陸企業赴美上市的審計協議。

路透14日引述美國國務院1名資深官員說法報導，川普政府計畫在短期內取消美國和大陸審計當局間1份2013年的協議。該協議象徵美國在獲取嚴密控制的大陸金融資訊方面取得突破，並賦予監管機構合法性，因此最初該協議很受歡迎。

不過，此後美國監管機構公眾公司會計監督委員會（PCAOB）一直抱怨，大陸未能批准相關請求，這意味美方無法洞悉在美上市陸企的審計情況。

美國能源和環境副部長克拉奇表示，缺乏透明度促使政府官員為儘快退出該協議鋪路，這表明PCAOB將放棄從大陸獲取資訊。

「我們很快就會採取行動」，克拉奇13日稱，「這是個國家安全問題，因為我們不能繼續忍受將美國股東置於風險之中，讓美國企業處於不利地位，並任由我們的金融市場傑出的黃金標準遭受侵蝕」。

路透分析，此舉可能預告，美將對國內上市的陸企進行更廣泛的壓制，因其規避美國的披露規範。

目前，尚不清楚美國政府將在何時取消協定。若要取消，美國需提前30日通知對方，協議終止亦不會直接威脅已經到在美國上市的大陸公司，包括阿里巴巴和百度等。

(中時 )