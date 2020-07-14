周幼偉致詞時自嘲，明天跟意外對他來說，「是意外先到。」對去職感到無奈。(莊曜聰攝)

台南市警察局長周幼偉確定遭撤換，傳出與高市警察局長李永癸2人都回任警政委員，人事派令將趕在今天傳達，南市新任警察局長詹永茂最快本周五就會上任，周幼偉14日並沒有公開行程，僅在下午參加2位副局長的退休歡送茶會，他致詞時打趣說道「誰都不知道是明天先到，還是意外先到，對我而言，是意外先到。」簡單幾句話道盡心聲。

周幼偉今天並無公開行程，上午他先與警局重要幹部開會，均在關心2位副局長退休歡送茶會準備狀況，對去職一事並無隻字片語，會議不到10分鐘就結束，他抽空回到局長室處理瑣事跟整理物品，有媒體前來詢問，他僅說謝謝市民支持、一切尊重上級長官安排。

台南市警察局副局長林金郎、許世旻16日將退休，2人在警界服務超過40年，市警局下午舉行榮退歡送茶會，高階主管都到齊，周幼偉致詞時感謝2人在他任內的協助與貢獻，他談話時語氣輕鬆，有別昨日嚴肅神情，自嘲明天跟意外對他來說，「是意外先到。」

周幼偉稱讚屆退的副局長林金郎是「佛心儒將」，最近他心情不佳時，只要聽聽林金郎開導，就會釋然許多，樂觀態度讓台下響起笑聲，茶會開始後，他也一一與眾人寒暄，氣氛溫馨。

今天下午國民黨團、民進黨團市議員先後舉行記者會質疑警方人事調動，力挺周幼偉，周幼偉表示，感謝市議員支持，也代表在這段期間市民們對全體警察同仁努力維護交通、治安的肯定。

台南市警局指出，林金郎、許世旻分別是警大44、43期畢業，警察年資分別為林41年，許42年，其中，林金郎曾任台南縣、高雄縣警察局副局長、屏東縣警局局長等重要警職，2015年升任南市府警察局副局長，對於台南警界治安生態嫻熟，提倡健康陞遷、獎勵及勤務制度，近期交通大執法也出自他規畫。

許世旻曾任國道公路警察局勤務中心主任、台南縣警察局副局長、新營警分局長、台南市警局主任秘書，2017年升任市警局副局長，2012年全國模範警察殊榮，他是刑事專長，曾指導外勤單位偵破多起重大刑案，包括南化三屍命案、成大女學生命案及玉井白骨命案，對南市治安貢獻良多。

(中時 )