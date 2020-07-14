桃園市平鎮區在1998年發生一起殺人焚屍案，一名少女被燒成焦屍，因當年科技不發達沒有監視器，且屍體無人認領案情陷膠著未能抓到凶手。22年後竟有一名男子自稱目擊者，跑到苗栗縣警局自稱看見當年犯案情形，平鎮警分局根據線索，14日將陳姓、李姓涉案女子依殺人罪嫌移送桃園地檢署，另還有2名涉案人在逃。

當年的殺人焚屍案因屍體無人認領，死者身分未能確認，且相關跡證並不充足變成懸案，2019年一名年約30多歲男子，跑到苗栗縣某派出所自稱凶案目擊者，指稱當年凶手是他的兒時玩伴，因受不了良心譴責只能向員警說出真相。

平鎮警方接獲通報將證人帶回，因案件實在太久遠，對於該名男子說法抱持存疑態度，但他鉅細靡遺說出20多年前案發過程及細節，讓辦案員警感到驚訝，之後也把人帶往刑事局進行測謊，該男子順利通過測謊，最後讓檢察官重啟調查這起案件。

據了解，死者身分確認為林姓未成年少女為檳榔西施，當年因被老闆懷疑手腳不乾淨，陳姓女股東夥同友人把她約出來談判，當下該名少女因否認偷錢，一行人開始對她一陣毒打，並失手將人勒斃，一行人本來將屍體遺棄草叢，因擔心會被人發現，最後又開車載往復旦路一處高速公路下涵洞焚屍。

因為證人供出涉案人有2男2女，而案發現場的跡證至今保存在刑事局，員警追查並比對出陳女的DNA確認她涉案，隨後也查獲另一名涉案的李姓女子雙雙移送地檢署，警方已掌握另2名涉案男子，1人15日將通知到案，另1人已潛逃國外。

(中時 )