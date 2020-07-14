農委會上周五證實金門淪為牛結節疹疫區，目前已立即銷毀82頭，仍有140頭待宰，主委陳吉仲今天表示，日前下訂的1萬劑疫苗將在一周內到貨，最快一周內就可開始於金門縣施打。

農委會主委陳吉仲今接受周玉蔻嗆新聞專訪，他除提到明天將至金門了解當地疫情狀況，同時也表達他個人對國內畜牧產業的擔憂，認為若守不住牛結節疹疫情，恐將危及全國15萬頭牛，屆時國人可能將沒有牛奶可喝。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，金門縣牛隻約五千多頭，每年供應不到台灣本島的10％，雖然防檢局已禁止生鮮牛肉輸台，但對本島的影響仍有限。

防檢局副局長徐榮彬則補充，因為口蹄疫的關係，金門的活體牛本來就不能輸台，但生鮮部分過去則未限制，現在因為牛結節疹疫情也下達暫停輸台的禁令。

至於牛肉乾部分，徐榮彬強調，目前針對加工牛肉製品並未特別限制，因此金門牛肉乾還是可以輸台，民眾無須過度恐慌。

(中時 )