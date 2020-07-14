禾浩辰爽快答應跨刀演出安心亞〈來追我男友吧〉MV。（環球音樂提供）

安心亞首波主打〈來追我男友吧〉提倡愛自己、自信破表的「正宮價值」，請來小她5歲的男主角禾浩辰擔任MV男主角，禾浩辰喊話「安心亞是我喜歡的類型」，更暗示自己不排斥姐弟戀，還讚美安心亞「很會放電」，讓空窗4年的安心亞聽了心頭小鹿亂撞。

兩人曾合作過《你有念大學嗎？》，再度合作默契十足，談到在〈來追我男友吧〉MV再度對戲心得，禾浩晨害羞表示：「拍戲需要一點想像力，但也需要真情投入！心亞真的很會放電，讓人捨不得脫離角色。」安心亞也誇禾浩辰是「可愛型」，很感謝他情義相挺來跨刀拍MV。

安心亞和禾浩辰再度合作，默契十足。（環球音樂提供）

安心亞首波主打〈來追我男友吧〉提倡愛自己、自信破表的「正宮價值」。（環球音樂提供）

〈來追我男友吧〉藉由詼諧有趣的方式傳達新世代感情觀，安心亞說，感情中出現了兩人之外的競爭者，對於「正宮」來說也算是很好的考驗，「有可能失去的恐懼，我也曾經體驗過，就像每個女生都曾經經歷過的經痛，大家都知道經痛很痛，但心痛比經痛還要痛！」她也呼籲女生們不要「女女相殘」，就算真的受傷了，也要勇敢承受，總有一天會從容的放下。

「我當然也會怕受傷、怕感情中出現第三者，但我不會因為害怕而不敢愛對方，就像歌曲裡寫的：有人想追我男友就追吧！」安心亞表示，女生談戀愛要足夠自信、不要顧慮太多，安全感是自己給的，「男友如果被追走，代表他不夠好、不值得擁有你的愛！」

安心亞全新專輯《愛得起》7／17開始預購 7／31正式發行。（環球音樂提供）

〈來追我男友吧〉MV由曾導演蔡依林〈消極掰〉、〈腦公〉等MV的Jeff執導，為了呈現歌詞中「正宮」與「小三」的衝突感， MV耗資500萬元，打造冰宮、相撲土俵、超巨大夾娃娃機和大食女王爭奪戰等4大對戰場景，安心亞直呼現場布置超可愛，讓她一邊拍一邊玩，差點忘了自己是在工作，完全可以體會網美在場景狂拍的興奮！

MV中舞蹈則由L.A.知名編舞老師Karon Lynn操刀，「爆肌狂舞」一路拍到凌晨4點，也讓求好心切的安心亞體能直達極限，她坦言：「到了晚間，已經想不起來早上拍過什麼，一度恍神，還被工作人員開玩笑叫我『安心亞，起床囉！』」

安心亞《愛得起》專輯首波主打MV曝光。（環球音樂提供）

安心亞全新專輯《愛得起》7／17開始預購 7／31正式發行。（環球音樂提供）

(中時 )