上半年新冠肺炎疫情改變許多民眾的消費習慣，寶島科(5312)第2季的線上銷售較首季大幅成長，總經理蔡宜珊說，公司在多年前已開始推動數位轉型，未來將著重在線上和線下整合，現在線上導入AR虛擬服務、線下也引進法國、德國引進先進的光學儀器，Q4即將正式公開，希望提供消費者更好服務。

寶島科目前線上銷售約占整體營收1成左右，蔡宜珊指出，公司近年來不停推動數位轉型，近幾年線上的業績每年都有7成以上的高成長，今年第2季受到新冠疫情影響，消費者減少進門市的習慣，消費改在線上訂購，推升第2季線上業績大幅度的成長。她說，後疫情時代，消費習慣大大改變，消費者線上消費已成趨勢，線上將導入AR虛擬服務，讓消費者隨時隨地都可以試帶，也能即刻購買。

雖然線上業績成績裴然，但寶島科實體通路並未因此停滯，蔡宜珊說，趁著疫情期間消費者減少上門，公司積極投入專業訓練，3月就開始陸續導入法國、德國引進先進的光學儀器，並進行二代店的整修，第4季將會逐漸在市場上看見，希望客戶可以到現場體驗更專業的建議與服務。

(時報資訊)