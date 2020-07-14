振興三倍券來了！政府為振興經濟推出的振興三倍券即將於7月15日正式開放使用，各家業者及消費者莫不摩拳擦掌搶攻此波消費商機。大同(2371)3C於7月15日-7月31日推出一系列加碼優惠好康，一起有感振興、放大三倍券優惠！即日起全台大同3C直營門市同步開跑。

放大一：免持振興券，消費立馬滿千送千、滿萬送萬，加碼無上限。活動期間，會員消費滿1000元即贈送1000元購物折價券、消費滿2000元即贈送2000元購物折價券，依此類推，買越多送越多，贈送無上限。

放大二：持紙本振興券指定商品再享獨家優惠。活動期間持紙本振興券購買指定商品再享獨家優惠。

1.持3000元紙本振興券購買大同經典變頻冷專(R-73DDLR/FT-73DDLR)，加碼送市價24,990元的65型聯網液晶；買大同經典變頻冷專(R-36DDLR/FT-36DDLR)，加碼送市價14,990元的50型液晶。

2.持3,00元紙本振興券購買國際日製變頻五門冰箱(NR-E414VT-N1/W1)，除原廠好禮外，加碼再送多功能吸溼毯(SP-2003-PR)；買大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R122DTG)送義大利精品炒鍋，加碼再送多功能吸溼毯(SP-2003-PR)。

3.持紙本振興券全額支付大同14吋DC電扇(TF-L14DN)，享獨家振興價2,500元，再送復古DIY小電扇(4U-DIY)。

4.持紙本振興券全額支付創見1TB外接式硬碟(TS-1TSJ25A3K)，享獨家振興價1,500元。

放大三：會員消費滿額天天再抽會員購物金。活動期間加入會員免入會費，大同會員於全館單筆消費滿5000元可享有乙次抽獎機會，以此類推無上限，消費越多中獎機率越高。天天抽出10名送會員購物金500元。

(時報資訊)