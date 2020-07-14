饗賓餐旅集團在後疫情時代啟動「饗賓3.0」計畫，推出集團第7個、主打家常台菜的新品牌「真珠台灣家味」，明（15）日正式入厝京站時尚廣場。總經理陳毅航預估，單店年營收約4500～5000萬元，並看好「真珠」接受度高，目標在5～10年拓展至20店。

饗賓餐旅集團旗下擁有7品牌，包括自助餐廳「饗食天堂」10家，高價自助餐廳「饗饗」及高價日料自助餐廳「旭集」各1家，川菜餐廳「開飯川食堂」19家，泰式料理「饗泰多」及健康蔬食「果然匯」各4家，以及預計15日開張的新品牌「真珠」。

陳毅航表示，台菜不是只有下酒的手路菜，記憶中「阿嬤的味道」是多數人心中對台菜的記憶，因此在3月最艱困的時期便決定籌備新品牌，商請2年前退休、在龍潭開店58年的富美阿嬤出馬，匯集質樸、家常、豐盛菜色及親民價格，在台菜市場走出新風格。

陳毅航表示，疫情對中餐類的衝擊主要為宴席餐廳，日常用餐類的餐廳則相對抗跌，如「開飯川食堂」上半年營收衰退在15％以內、表現優於集團整體平均，而「饗泰多」更逆勢成長，其中松高店業績甚至年增達44％。

「真珠」首店落腳京站時尚廣場B3，原為集團「朵頤」排餐館，店規模70坪、設有88席座位。陳毅航認為，無論是顧客年齡層與接受程度，台菜均高於川菜，且「真珠」平均客單價略低於「開飯川食堂」，預期未來店數規模應不會小於「開飯川食堂」。

陳毅航表示，「開飯川食堂」目前19家店，明年對集團營收貢獻可望達10億元，預期最終規模應可展至40家、營收貢獻約20億元。「真珠」未來將鎖定開出80～90坪店面，平均單店年營收約4500～5000萬元，希望在5～10年拓展至20店、貢獻集團營收達10億元。

至於其他品牌布局方面，陳毅航表示，「饗食天堂」大直店已完成大規模改裝，餐檯及餐點設計亦有新亮點。西餐品牌「朵頤」由於營運成果未如預期，目前已無分店，但陳毅航表示仍從中學習經驗，將先沉潛改造，預計2～3年後以半自助式形式重新出發。

饗賓下半年重啟展店計畫，加計台菜新品牌「真珠」，預計至明年初將開出5家新店，包括「開飯川食堂」及「饗泰多」7月底進駐新莊宏匯廣場，「旭集」明年初南下插旗高雄義享天地、「開飯川食堂」同步進駐開出第21家門市。

陳毅航預期，隨著餐飲消費人潮及意願顯著回籠，看好7月業績達成率有望超標，帶動下半年營運成長動能增溫，彌補上半年缺口。集團原目標今年營收成長至42億元，但受到疫情衝擊影響已下修，目標持平去年35億元水準，續朝2023年IPO方向努力。

(時報資訊)