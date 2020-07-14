餐飲業逐步走出新冠肺炎疫情衝擊，但旅遊業仍持續面對艱鉅挑戰。連鎖餐飲集團王品（2727）對此宣布續辦同仁旅遊，將在9～12月對內「台灣旅遊計畫」，依在職年資給予不等補助、並開放同仁家屬自費報名參加，初估至少將有超過6千名同仁眷屬參加。

王品董事長陳正輝表示，「敢拚、能賺、愛玩」向來是王品人的DNA，在疫情非常時期，王品同仁展現「敢拚」的勇氣，穩住經營成果、台灣事業群5、6月營收連2月改寫同期新高，對此感謝同仁堅守崗位。

隨著台灣疫情穩定，陳正輝希望同仁在努力工作之餘，也要注重身心調劑，因此決定延續公司企業文化、對內舉辦「台灣旅遊計畫」，也期盼拋磚引玉，為緩步解凍的旅遊業者盡點棉薄之力，共同振興台灣經濟。

王品集團自1995年起舉辦同仁國外旅遊，主要希望讓同仁像「修學分」的走訪各國增廣見聞。今年受限國際疫情仍艱鉅，邊境管制致使計畫暫停。在政府宣布國內解封後，王品邀請長期合作的雄獅（2731）、可樂、東南、華郁等旅行業者規畫員工國內旅遊行程。

針對王品集團員工國內旅遊，雄獅提供量身打造的宜蘭＋龜山島客製化行程，華郁旅遊負責台南＋墾丁行程，與王品合作長達15年的可樂旅遊推出「東部洄瀾古道 五星遠雄悅來」行程，東南旅遊則量身規畫最具當地特色的金門行程。

(時報資訊)