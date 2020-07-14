台大公衛學院副院長陳秀熙指出，新冠肺炎國際疫情並沒有趨緩，截至7月12日為止，本周康復率來到55%，和前一周康復率57%相比明顯下滑，也打破過去數周康復率持續上升的慣性。他表示，若全世界都還是維持目前解封後的社交距離，確診曲線就會持續往上升，不排除再次爆發如三月時大流行的可能，建議要實施入境篩檢，五天後再採檢一次，可降低漏網之魚也能減少防疫旅館成本。

台大公共衛生學院今天舉辦第二十三周抗COVID-19說明會，陳秀熙指出，目前全球確診人數共1290萬人，曲線沒有平緩，尤其康復率更從近60%降到55%，解封後再度發生大流行，令人憂心，他預測，到了下週確診人去會來到1450萬人，死亡人數達到61萬人。

陳秀熙指出，包含日本、香港等，都是原本維持很好的國家解封後陸續出現再次群聚感染的狀況，尤其本來控制很好的澳洲，很長一段時間跟台灣一樣病例都非常少，但首都墨爾本因為出現群聚感染，在上周在次被迫封鎖，而香港也在解封後，近日茶餐廳、健身房等也爆發群聚，因此要重新進入社交距離管理，這些對防疫來說都是不好的消息。

陳秀熙表示，邊境不可能一直都不開放，尤其現在已經是後疫情新常態時代，若一直要求來台14天檢疫，太沒有效率。他建議，入境後還是要全面篩檢，且可以搭配不同國家的低中高風險來做個別化智慧管理，例如低風險國家包含日、韓、陸、港、澳等每十萬人確診數在50人以下的國家，來台篩檢後，只要居家檢疫三天，陰性者就可以解除隔離。若人數為50~500人，就居家檢疫五天到七天後陰性者姊隔離，500人以上就維持現行14天。

陳秀熙表示，可以在台灣解封前的這段時間，透過入境篩檢，等五天後再篩檢一次，或是只篩檢一次，比較看看差別，才能精準防疫。目前都只開放商務來台的旅客可自費篩檢，都不做怎麼會知道數字為何，應該在解封之前有自己的數字，作為未來智慧管理的依據。

(中時 )