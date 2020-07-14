美國空軍剛剛提供波音公司，第一批8架F-15EX「先進鷹」(Advanced Eagle)戰鬥機的合約，價值為12億美元。

該合約包括F-15EX的設計、開發、製造、測試、驗證、維護和改裝，以及備件、後勤設備，和技術支持的。

美國空軍表示，F-15EX將替換空軍機隊裡最舊的F-15C/D戰機，不過更換速度不快，2020財年預算只批准8架F-15EX飛機，2021年提報12架，不過美國空軍的F-15C/D總數超400架。目前計劃在未來5年，總共購買76架F-15EX。

空戰司令部司令邁克‧荷姆斯將軍（Mike Holmes）說：「 F-15EX的操作成本相對廉價，能夠直接更新老化的F-15C/D機隊，並且作戰能力更強。」

其實，若論單價，F-15EX成本與F-35差不多（F-35的製造成本一直在穩步下降），這也是不少人反對購買F-15EX的主因。但支持者認為，沒有匿蹤能力的F-15，也就不需要照顧匿蹤戰機的特殊塗層，因此後續維護成本較低。據估計，F-35A的作業維持費是每小時35,000美元，F-15EX是每小時27,000美元。

F-15EX與傳統F-15之間，最大的區別在於其開放任務系統（Open Mission Systems ,OMS）架構。它有點像智慧手機的下載軟體，能夠快速的更新戰機的功能。F-15EX也具有電傳飛控(Fly-by-wire ,FBW)與新的電子作戰系統，戰機的性能比40年前的F-15C不可同日而語。

前8架F-15EX會先部署在佛羅里達州的艾格林空軍基地(EglinAFB)，主要是飛行測試與飛行員訓練(目前該基地也是F-35A的測試與訓練中心)，前2架飛機計劃於2021財年第二季度交付，其餘6架飛機計劃在23財年交付。

(中時電子報)