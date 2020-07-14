中選會：8／15高雄市長補選日 選區內機關、學校、團體、事業機構員工前往投票均以放假處理 18:192020/07/14 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會機關照(由中選會提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8月15日為高雄市市長補選投票日，中選會今天宣布，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，是日均以放假處理。選舉區外之機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假之規定辦理。至適用勞動基準法之勞工，其放假及工資給付等事項，仍請依主管機關勞動部之規定辦理。另外高雄市選舉委員會將於明日（7月15日）上午10時辦理候選人姓名號次抽籤。 (中時 ) #機關 #員工 #選舉區 #事業機構 #團體 #高雄 #補選 #中選會 #投票 也許您會感興趣 政治熱門新聞 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 加拿大外交官翹二郎腿與蔡會談 黃暐瀚說重話！ - 政治 【政新鮮】三倍券是「看到鬼」！？ 宅神轟當民眾「塑膠」騙來騙去 - 政治 議場玻璃誰敲破的 陳柏惟找到凶手笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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