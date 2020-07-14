8月15日為高雄市市長補選投票日，中選會今天宣布，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，是日均以放假處理。選舉區外之機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假之規定辦理。至適用勞動基準法之勞工，其放假及工資給付等事項，仍請依主管機關勞動部之規定辦理。另外高雄市選舉委員會將於明日（7月15日）上午10時辦理候選人姓名號次抽籤。

(中時 )