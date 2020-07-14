鎮內9所校長感謝鳳林鎮公所改善學習環境；左5為鳳林鎮長蕭文龍。（鳳林鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

近年夏季炎熱，動輒30度以上高溫，中央表示將透過前瞻預算，2年內幫全國國中小學教室裝設冷氣；鳳林鎮公所超前部署，今年5月底已幫全鎮9所國中小學教室完成裝設具環保標章的變頻冷氣，上課時間，老師與學生不用耐熱苦讀，舒適環境之餘，也可節能省電愛地球。

天氣炎熱氣溫屢創新高，早上教室理的溫度時常超過30度，儘管教室有裝電風扇，吹出卻是熱風，同學、老師們各個汗流浹背，求學效果與健康狀況不免受到影響。鳳林鎮公所也在今年5月底，共耗資120餘萬元，在鎮內共9所中小學校教室全數設置完成。

鳳林鎮公所表示，去年底遂要求公所服務團隊檢討相關預算購置冷氣，3月陸續請鎮內共計9所學校挑選冷氣，目前各校5月底前已全數建置完成，各校內的事務費也足夠因應後續產生的電費。

鳳林鎮公所表示，考量到節電與環保，要求各校購置8噸、且具環保標章的節能變頻冷氣，學生老師在享受舒適之餘，同時也能節約用電、保護環境，為地球盡份心力。

(中時 )