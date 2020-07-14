後疫情時代，原本疫情海嘯第一排的餐飲業不僅在疫後恢復快速，亦成為百貨吸客機，包括京站、SOGO、台北101等均趁著暑假改裝迎新櫃，其中就有不少餐廳新品牌；像是饗賓集團新推台灣料理「真珠」首號店進駐京站地下三樓，而SOGO忠孝店的11樓新進日本金澤壽司預計24日登場，台北101則日本生土司等新櫃進駐。

疫後全台百貨與餐飲業在6月幾乎已回復疫前盛況，其中SOGO單月營業額年增2%，遠百單月年增8.9%，至於新光三越相對持平，京站累計上半年營業額仍較去年同期有些差距，京站總經理柯愫吟強調，在暑假當前、不能出國前提下，百貨業積極引進新餐廳，像是饗賓集團亦在京站時尚廣場開出新品牌「真珠」首號店，此外，三樓亦有200坪「iSWING」」專區集結12櫃，包括LOXE洛禮詩、NIKE SWIM、TEAM JOINED等提供自律運動與卡路里控制打造屬於自己的生活方式，預計有望帶動該區業績至少三成成長。

而台北東區SOGO忠孝店則看好東區商圈整體人潮回流商機，除了高樓餐廳包括12樓引進浦田餐廳、11樓全台首家日本金澤壽司雖受疫情延遲但確定24日登場，此外，地下美食街亦將進行十年大改裝，擴大百坪規模、新增8個美食品牌，原座席位將從240席擴至330席，改裝期落在9月份；SOGO忠孝店長李景銘指出，往年暑假都是年輕人、親子出遊旺季，但受疫情影響邊境管制無法出國，百貨改裝將陸續以新話題登場，像是五樓童裝樓層全數改裝七月以來業績成長豐碩。

(工商 )