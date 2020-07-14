疫情解封、「偽出國」正夯，為此摩斯漢堡宣布自7/15日起推出新品「泰式椒麻雞腿堡」與「印度咖哩豬排烤餅」，標榜讓消費者不出國亦能享受異國特色料理。7/15至8/31點購泰式椒麻雞腿堡/印度咖哩豬排烤餅，搭配套餐點心及指定飲品青梅蜜桃氣泡飲、可樂或雪碧，還能登錄發票抽iPhone 11 Pro與iPhone SE2。

每個90元的摩斯「泰式椒麻雞腿堡」，主要是將外酥內嫩的雞腿肉，包裹一層特製椒麻醬、放上新鮮高麗菜絲後，再一次淋上醬汁，搭配現切檸檬角，大口享用前擠上新鮮檸檬汁，是開胃夏日新選擇。110元的「印度咖哩豬排烤餅」強調由職人片片手工製成，攝氏800度溫烘烤，帶有麥香且富有嚼勁。搭配道地的印度香料咖哩，與軟嫩厚實的小里肌豬排，再以芒果香草沙拉醬點綴，香氣濃郁且口感多層次的美味，每天早上10點半後開始供應。

摩斯並在炎炎夏日再推出兩款風味咖啡飲品「甘蔗摩斯咖啡」、「甘蔗拿鐵咖啡」。每杯65元的「甘蔗摩斯咖啡」，嚴選台灣在地新鮮白玉甘蔗，保留甘蔗清香和甘甜風味，與摩斯咖啡的堅果風味、莓果香氣完美融合。「甘蔗拿鐵咖啡」每杯85元，與摩斯拿鐵咖啡搭配柔和滑順，濃郁奶香、咖啡與甘蔗層次交疊，激盪出絕佳口感，是夏日時節的清爽系咖啡。7/15日至7/31日點購還有任選第二杯半價優惠。

摩斯人氣甜點蒟蒻再推夏日新口味，7/20上市新品「百香果鳳梨蒟蒻」（40元）有別以往單一風味，融合兩種水果，選用夏季盛產的水果百香果與鳳梨，結合清新香氣與酸甜清爽口感。此外，喜愛摩斯薯條的粉絲們有福了，摩斯漢堡於7/22歡慶節氣大暑日，當天早上10點半後大薯買一送一優惠。即日起至8/31止，摩斯漢堡推出Ａ加Ｂ優惠點心組，任選一項Ａ區商品：薯條/方塊薯餅/米斯球/抹茶紅豆米派與一項B區商品：冰紅茶(L)/100%台灣冰綠茶(無糖)(L)/摩斯熱紅茶/摩斯咖啡(M)(冰/熱)/玉米濃湯，Ａ加Ｂ只要優惠價69元。

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