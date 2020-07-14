自高雄起家的漢來美食，旗下小金雞「漢來上海湯包」為全台首家出自五星級飯店的湯包品牌，繼2017年9月於台中中友百貨開出首間分店後，好評不斷，2018與2019以一年一店的展店速度，趁勝追擊分別在台南南紡購物中心及桃園台茂購物中心遍地開花，今年重心南迴高雄大本營，倚著主場優勢，7月10日選擇在南高雄人潮聚集的夢時代購物中心B1美食街開出第五家分店，搶攻港都饕客味蕾，時值暑假旺季，勢必再掀一股排隊熱潮。

有了多間分店的經驗，高雄夢時代分店在品牌設定上明確鎖定家庭及小資客層，裝潢設計延續一貫淡雅溫馨氛圍，餐食自然首推最具代表性的「招牌小籠湯包」，從桿皮、包餡到捏出18個摺子，皮薄餡豐，入口湯汁飽滿，處處展現手技真功夫；招牌小食「蝦肉生煎湯包」內餡包入鮮甜雞肉餡和蝦仁，香煎過的外皮多了一層酥脆的口感，在燈光下更顯油亮金黃酥脆，還有「原盅燉雞湯」、「冰鎮醉雞」、「蝦肉紅油抄手」及正統四川料理如「擔擔麵」、「川香口水雞」等都是不容錯過的經典招牌。

客單價設定上，夢時代漢來上海湯包仍落在均消400～450元左右的價格帶，有單點及套餐等多樣化品項可選擇，另夢時代分店特別規劃外帶點餐區，滿足外食族及現代人講求快速、單身經濟的飲食需求。

歡慶開幕特祭出好康獻給南部鄉親，7月10日至7月16日試營運期間，凡單筆消費滿500元，贈招牌小籠湯包兌換券一張(限量5000張)；7月17日至7月23日開幕期間，依指定日期推出苔條蝦捲、蝦肉紅油/蔥油抄手半價及桂圓銀耳湯或燕麥芋泥珍珠露買一送一等優惠。

(工商 )