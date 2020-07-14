花旗（台灣）銀行LINE官方帳號推出「花旗動物萌友會」全新貼圖，與網路人氣插畫家《小玉米花》合作，集合全球超萌動物，結合時下最熱門「超前佈署」、「抱緊處理」用語，推16款超萌貼圖，振興日常對話，同時推出LINE個人化服務，花旗持卡人可隨時查詢消費及帳務資訊，智慧化及個人化的運用，打造便利的數位服務。

花旗銀行表示，為升級客戶的數位體驗，花旗LINE官方帳號推出嶄新的個人化服務，花旗持卡人開啟LINE點選，至指定頁面並經相關身分識別，能隨時查詢您的信用卡帳單、消費紀錄，還能直接申辦消費分期及帳單分期服務，滿足行動時代消費者的需求。且歡慶全新貼圖上線，8月底前加入花旗LINE官方帳號，並啟用全新LINE個人化服務，將有機會獲AirPods Pro。

花旗銀行指出，新貼圖振興日常對話樂趣，更同步振興荷包，9月底前完成信用卡綁定三倍券，就有機會獲得加碼回饋最高7％（須登錄），新戶透過指定網頁於8月底前申辦花旗現金回饋PLUS卡，核卡後30天，一般消費滿額可獲義式咖啡機兩件組，綁定三倍券消費，還可再得1,000元的刷卡金回饋。

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