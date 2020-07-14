倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開低震盪收於平盤附近，終場小跌2.55點，跌幅0.02％，收在12,209.01點，反觀櫃買指數殺聲隆隆，終場下跌2.8點，跌幅1.62％，以170.04點作收。三大法人方面，外資轉賣47.66億元，投信續買7.57億元，自營商續買5.29億元，外資於台指期貨市場上持續減碼1,393口多單，累計淨多單部位為31,606口，心態呈現謹慎中性偏多。

美國疫情急遽攀升、加州取消解封措施，導致美國科技股13日尾盤戲劇化急殺翻黑，美股出現下殺拉回，連帶台股14日同步回檔，尤其櫃買指數的跌幅相較加權指數更加沉重，主因在於台股屬於淺碟型市場的生態，市場一有風吹草動，內資的作法先賣再說，因此在中天、合一等生技股接連下殺跌停的帶動下，造就出櫃買指數14日的重挫走勢。

不過台股短線已大漲逾3千點，適度整理有其必要，況且大盤不僅未跌破11,608點多頭馬其諾防線支撐，甚至連10日均線及月線也穩穩守住，顯見多方架構並未改變，配合權王台積電持續穩盤領軍上攻，盤面上許多前景展望佳、具轉機成長題材的股票紛紛接棒表現，譬如系微、優群、宣德、嘉澤、晶技、技嘉、微星、華擎、台光電、兆利、璟德、同致、碩禾、聯合再生、達能、安集等。

因此在盤面資金不減、法人偏多心態不變、市場人氣尚未潰散前，逢回策略偏多不變。

個股方面，本周納入投資組合的圓展，今年因疫情關係，遠端視訊商機大爆發，股價14日再飆漲停板，隨均線呈現多頭排列，以及內資法人大戶心態偏多不變，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )