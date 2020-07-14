豐銀投顧分析師羅雅渝表示，儘管美國疫苗利多企圖延續多方漲勢，但受疫情惡化、取消解封消息，以及科技股漲多拉回修正下，13日由亞馬遜、微軟、輝達引領下跌，美股開高走低，道瓊指數終場回落平盤附近，小漲10.5點。

台股14日震盪走低，終場呈現量縮整理態勢，收出小紅十字線，儘管多方略勝一籌，但盤面觀望氣氛濃厚下，後續若要利於多方展開攻擊，大盤應帶量突破12,273點較佳。

盤面焦點方面，權王台積電14日再收歷史新高價位363.5元，16日法說會即將登場，外資高盛看好公司在5G市場的優勢，目標價上看415元，里昂更是給出500元的目標價，同步激勵電子族群表現穩健。

此外，美國輝瑞及德國藥廠BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗獲美國食品藥物管理署（FDA）「快速審批」資格，減輕市場對疫情隱憂，然台股生技族群在指標股合一連拉3根跌停板後，多檔生技股出現大幅度修正，族群漲跌互見。

個股方面，本周納入投資組合的安集，5月自結獲利2,963萬元，每股盈餘0.31元，隨客戶模組陸續拉貨及電廠建置完成，預期下半年營收及獲利皆有望較上半年成長。

(工商 )