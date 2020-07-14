啟發投顧分析師楊基政表示，櫃買市場出現三日不創高走勢，逢高建議減碼因應，台股呈壓縮整理格局，盤面類股輪動加速，漲多族群震盪拉回，補漲股與投機股當道，操作策略宜短打。個股方面，本周納入投資組合的中砂，技術面轉強，有機會續漲。

展望後市，未來有二大觀盤重點，一是高價族群能否攻勢再起，二則是那斯達克及費城半導體指數能否重啟漲勢。操作方面，可篩選6月營收成長性高、殖利率高的個股，進可攻退可守。

(工商 )