第18屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會將於15日進行，今年選秀會前特別舉辦測試會，讓各隊可以透過球場實戰演練，更進一步確認新秀身手，同時也提供新人展現各方面實力的舞台，為自己爭取更好的機會。

新人選秀會集結各方好手參與，包括UBA潛力新秀蘇士軒、盧峻翔、簡家暐等人投入，今年也首度開放具有歸化意願的外籍生報名，進而吸引中州科大斑霸投入選秀。非應屆畢業生則有自NBL返台發展的李漢昇及前ABL寶島夢想家成員陳昱翰等人，皆在今日的新秀測試會搶先亮相，五球團皆有教練團親自到場觀察選手狀況。

新秀測試會邀請中華男籃總教練Charlie Parker領軍主導，測試會內容包括體能測試、團隊訓練及對抗賽。體能測試項目有原地及助跑垂直起跳高度、禁區四點移動速度、底線折返、3/4 場衝刺及投籃測試等；團隊訓練則包含一對一、三對三、五對五攻防對抗外，還有防守基本觀念、戰術演練，皆由Parker教練精心策劃，盼能幫助各隊挑選到最符合戰力的球員。

中華民國籃球協會秘書長李一中表示，「本次選秀會邀請Parker教練主持、策劃，除了更具公正性和權威性外，透過更一致、統一的訓練標準，來檢視選手的技巧和狀態，希望各球隊都可以順利透過選秀為陣容進行補強。」

此次選秀會原共有18位選手報名參與，不過宏國德霖科技大學潘泳村、屏東大學林洋鈞不克出席測試會，喪失選秀資格，故最終明日登場的選秀會將為16位球員參加。

(中時 )