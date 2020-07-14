瑞典昨日加入了丹麥、荷蘭等國家的行列，共促歐盟考慮因香港國安法而提出反制的措施。不過，受到了其他歐盟成員如匈牙利和希臘等國的反對。根據歐盟官員透露，內容不會提出正式制裁，而是把歐盟的出口禁令擴大至可能用於虐待或警方鎮壓行動的裝備，例如帶刺警棍或橡膠子彈；讓香港維權人士在歐盟享有長期難民身分；支持香港學生有更多機會赴歐就學等。

瑞典外長林德昨日在比利時布魯塞爾的歐盟外長會議上表示："我支持由德國和法國提出的一系列行動方案，因為我們需要對香港發生的事做一些反應，"

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上月已警告，如果北京縮減對香港自由的保證，將面臨"非常負面的後果"。

瑞典，丹麥和荷蘭贊成提案反制北京實施香港國安法，但匈牙利和希臘有不同看法，對瑞典丹麥和荷蘭的提案做出了抵制。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利對此表示，為表示歐盟對香港自治和民間社會的支持，已經同意作出協調一致的回應。

博雷利還表示，這將包括在歐洲聯盟範疇內採取的措施，以及在成員國本國能力範圍內採取的協調措施。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利還表示，歐盟各國政府也可以與香港當局審查其引渡協議、修改旅行建議、增加對香港學生的獎學金、或向香港人提供更多簽證。

(中時 )