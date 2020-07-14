振興三倍券即將在7月15日開跑，不過「宅神」朱學恒近日接受《中時電子報》專訪時卻批三倍券綁訂信用卡政策根本是「騙來又騙去！」他指出，銀行又不是吃素的，優惠大多只有新客戶有，反而害慘郵局和超商員工，轉而讓地方政府不斷推出加碼政策，高雄市卻因市長在「代班」，淪為六都中最慘。

朱學恒今表示，振興政策當然好，且越多越好，但政府卻不夠了解人民真正生活模式。朱學恒指出，記得最早推出這概念（振興券）的時候，原先都用電子支付的設計是想要成為五倍券，創造最大效益。

三倍券是「看到鬼」！？ 宅神轟當民眾「塑膠」騙來騙去（圖/廖映翔）

但是，設計者忽略過去金融管理過度嚴格，導致台灣電子支付很不普及，能使用的點很有限，讓消費者會自然決定去選紙本券；銀行端也不是吃素的，綁定信用卡不但限制名額，很多優惠還只有新客戶有，老客戶滾一邊，趁機吸一波新辦卡戶，讓本來綁訂的用戶驚覺「被騙了」。最後完全沒有加乘效應，成為朱所說的「騙來騙去、從頭騙到尾！」

這樣一來，倒楣的就是郵局員工和便利商店員工，也讓政府原本想達成的振興效果（推行數位）打折，這悲劇結果變成是各地方政府改推行加碼購物節。不過，朱學恒指出，這樣反而害到了高雄，因為高雄是六都裡唯一代理市長值班中的，不能隨意決定加碼政策，所以自由度最低，條件也最慘。

(中時電子報)