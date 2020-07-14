大台中環保市集因應市地重劃、擴大營業，因應政府715發放振興券，市場拉出紅布條公告將收振興3倍券，但不找零。（馮惠宜攝）

蝦毀，用振興3倍券就能創業做老闆？！位於台中市北區東光路近太原路口的大台中環保市集因應市地重劃、擴大營業，因應政府715發放振興券，祭出振興券專屬頭家專案，讓攤商可以用振興券抵攤租，此外場內所有攤商都收振興券，但不找零，希望幫失薪族成功轉業，也讓更多攤商可以搭上這波振興列車。

大台中環保市集是全台歷史最攸久、規模最大的二手市場，場主蘇福安表示，從2000年搬遷至此後，20年間台灣社會也歷經金融海嘯、SARS以及新冠肺炎三大波的失業潮洗禮，這裏不但是民眾尋寶樂園，更成為中年失業者轉換跑道的跳板，今年以來因為新冠疫情重創經濟，不少失業者或是斜摃族湧入擺攤，市場裏幾乎有7成新攤商都是職場收入銳減或被裁員轉而到此尋求機會。

蘇福安分析，這裏攤租便宜，創業門檻低，尤其主打二手買賣、垃圾變黃金，每逢景氣低潮有廠商到此出清存貨變現，也有家庭主婦將家中奢侈品拿來兌現，適巧遇到政府振興3倍券即將在7月15日發放啟用，大台中環保市集特別祭出振興券專屬頭家專案，讓攤商可以用振興券抵攤租，希望幫助受疫情影響失業或放無薪假的民眾開啟轉職的可能性。

蘇福安坦言，近日大台中環保市場因應市地重劃，雖然部分用地遭到徵用，同時也租到鄰近的閒置用地重新整理、擴大營業，目前如火如荼試營運中，這回政府發放振興3倍券市場除要求所有攤商配合政府政策收200元、500元面額的振興券，唯一就是不找零，他強調環保市集所有物品價格至少都打了兩折，所以不用再搭配折扣促銷已經相當便宜，歡迎民眾揪團來尋寶。

(中時 )