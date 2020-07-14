獲國際籃球總會認證的國際最大3對3聯盟巡迴賽，將於8月1、2日在基隆港邊的海洋廣場登場，基隆市長林右昌、觀銷處長曾姿雯、前職籃球星吳岱豪於14日共同為巡迴賽宣傳，林右昌指出，這次報名上限為16隊，除開放一班民眾報名外，更有U18男子組可以帶給市民高水準的3對3競賽。

林右昌表示，這場賽事完全免費報名，報名截止日期至28日，到時候會在海洋廣場搭設一面具國際水準的專業籃球場，而3對3籃球賽已被列為2020奧運項目，他希望該比賽能成為基隆熱愛運動的民眾心目中最喜歡的活動，明年市府也會規畫延續辦理，未來將爭取更多國際賽事來基隆舉辦。

觀銷處長曾姿雯指出，基隆是一個與國際接軌的海港城市，能跟國際級的活動結合，也讓其他國家能看到基隆的活力與港口的美，更是城市行銷的最佳機會，她說，這次市府祭出比賽獎勵，一般男子組冠軍獎金5000元、亞軍獎金3000元、季軍獎金1000元，而專業U18男子組的冠軍為3000元、亞軍為2000元、季軍為1000元，隊數有限有興趣的民眾請把握機會盡早報名。

前職籃球星吳岱豪指出，這次3對3聯盟巡迴賽跟一般比賽完全不一樣，在3對3的比賽型式中每場打完後，幾乎沒有時間喘口氣就必須接著打下一場，全程幾乎處於無氧狀態，對體力是一種很大的考驗，但這也是比賽的特殊魅力，他說，巡迴賽也保存國際競賽的保留名額，這也是球員發展的一個大好機會。

(中時 )