本年初因武漢肺炎疫情導致農友恐慌搶肥，許多農友等不到肥料怨聲四起，農委會為平復民怨，自3月16日推出肥料登記預購服務，4月15日起更加碼推出實名制與肥料補貼等措施，但仍難消化農民朋友的大量肥料訂單，因此明天推出肥料補貼實名制2.0制度，強調除特殊品項外，大多數農民至農會均可買到現貨。

農委會副主委陳駿季今天召開記者會坦言，在今年3月16日至4月14日時，農委會推出肥料預購制度吸引大批農民搶訂，預購量達10萬7801噸，比起去年4萬4860萬噸的供應量要多出一倍之多。

然而4月15日至7月6日為止，農委會實施肥料實名制預購補助的制度後，農民預購量從10萬跌至8萬4000噸，加上台肥公司產能加開，供應量突破10萬噸，才逐漸緩解農民缺肥料的爭議。

陳駿季強調，農委會將持續現行每包40元的肥料補助政策，但絕對不是因為肥料不足而用補助的方式處理，因為現在肥料都是先由鄉鎮農會把過去用肥料的需求給台肥，由台肥這邊來做配送，因此絕大多數農民去買就可以領到現貨，除特殊品項、小型農會肥料倉儲不夠的，才有可能要等1、2天。

陳駿季也強調，肥料實名制2.0還會將農友的土地面積，種植作物進行勾稽，可即時推薦合理化施用肥料數量，改善過去農友過量施用化學肥料情形，建立肥料合理調配的機制，同時也免除地力的負擔。

台肥則強調，目前子公司培豐肥料廠將於7月15日投產，硝磷基複合肥料日產已達500公噸，可望讓台肥的年產能再提高15萬公噸，陳駿季也補充，目前產能與需求已逐漸達成平衡，農民不用恐慌性搶購。

(中時 )