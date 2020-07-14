台南市仁德區運動公園游泳池閒置7年，屋頂破漏、設施老舊，民代希望台南市政府向中央爭取經費，力拚活化。（曹婷婷攝）

台南市仁德區運動公園游泳池2013年合約期滿後，流標13次，仁德區公所為求順利招標，一度將租金降至0元，仍乏人問津，閒置7年，由於台南市2023年可望輪到舉辦全國運動會，目前卻無合乎全國賽事標準的泳池，多名台南市議員要求台南市政府盡速向中央爭取經費整修、活化。

仁德區唯一一座公辦游泳池位於仁德運動公園內，配備50公尺賽道，1996年啟用後，曾盛極一時，礙於游泳池為半露天式，雖有屋頂遮蔽，但僅有冷水池且無其他設施，1年頂多營運6個月，且縣市合併升格後，租金依台南市市有房地產租金計算基準，漲到百萬元，是原來的6倍，2103年營運合約期滿後，就一直標不出去，落得閒置命運。

市議員許又仁、杜素吟、鄭佳欣、陳怡珍、林志聰、李中岑、周麗津等議員齊聲為仁德運動公園游泳池爭取經費，要求台南市政府應爭取經費活化，尤其，全國運動會2023年有機會輪到台南市舉辦，目前市府雖然尚未與體育署簽約，但，一旦最後確定由台南舉辦，屆時也會面臨沒有符合全國賽事標準的泳池，錯過這次機會，往後恐也沒機會向中央爭取經費。

體育處則回應，全運會是否由台南市承辦尚未拍板定案，針對民代所提出的活化游泳池訴求，後續會再進一步商議。仁德區長黃素美說，仁德區人口有7萬多人，地方也期待活化，公所3年前曾提出一份整修計畫，當時針對泳池老舊設施修繕，但考慮光整修不夠，需納入後續營運，礙於經費無著，迄今依然閒置。

(中時 )