基隆富貴市場2至4樓天花板水泥掉落、漏水嚴重，多年前已封閉。（吳康瑋攝）

基隆富貴市場2至4樓天花板水泥掉落、漏水嚴重，多年前已封閉。（吳康瑋攝）

基隆富貴市場使用40多年，日前經專業建築師鑑定為海砂屋，但市場仍有52家攤商繼續營業，市府公告於9月起停止使用，引發攤商喊話指出，在富貴市場擺攤數十年，突然喊停會讓生計受損，市長林右昌14日說，市場已鑑定為危樓，除了須考量攤商的安全，也必須顧慮前往採購的民眾安危，安全的問題任何人都扛不起。

林右昌表示，富貴市場使用多年建物整體都已嚴重忖商，大樓鋼筋裸露、天花板水泥掉落，要是砸到民眾後過不堪設想，而市場2至4樓從多年前就已經封閉使用，但1樓有數十家賣雞鴨、豬肉、魚肉、蔬果等的攤位仍在營業，每天還是有很多民眾來來往往，他強調，富貴市場長期為地方家庭主婦習慣採購的場所，要是發生意外，任何人都扛不起，因此必須要重視跟關心。

富貴市場主委江麗雲指出，突然要把市場封起來，在這邊生活的攤商生計該怎麼辦，要依靠什麼活下去，並且都沒有聯繫後續的安置頓計畫，她自己在市場內擺攤超過40年，不只有濃厚的感情，主顧也都在這裡，一時間要她去別的地方生活會很難適應，她建議市府應該要整修建物，而不是整個拆除。

對此，林右昌說，安全應該是第一考量，做任何決策前，應該有安全才去做其他的考量，他指出，為維護攤商權益，產發處已開放所有公有市場閒置攤位，攤租也有最多4個月的減免，市府絕對會盡量取和平衡，在安全跟攤商的意見之間來做平衡。

(中時 )