董智森犀利點評館長。(影片自3:30開始)

最挺民進黨網紅之一的「館長」陳之漢，近日突然在臉書放話：「三倍卷我不會領，給有需要的人，希望這波能幫助台灣，經濟能轉好，希望這波，各位都賺大錢，台灣加油。」只是他話才說完不過20多分鐘，又改口表示會去領三倍券給助理花，態度180度大轉變引發不小騷動。對此，資深媒體人董智森也不客氣地吐槽館長，「所以我們知道平常他在辯護都是胡說八道。」一句話突破盲點。

館長日前在臉書放話三倍券他不會領，留給有需要的人，對此董智森在網路節目中忍不住吐槽，「可見他就不懂，你不領別人也不能領啊，你應該把他領出來捐給其他人，可是他不曉得啊。」

董智森接著更犀利點評館長，稱館長平常民進黨所有政策都辯護，「所以我們知道平常他在辯護其實都是胡說八道，他完全不懂，然後他節目受歡迎，是因為從頭到尾三字經五字經譙到底，他很多年輕人哇聽了好爽喔。」直言原因就是現在很多年輕人沒有品格。董智森一席話令主持人鄭師誠瞬間驚呆到張嘴瞪大眼，接著連忙火速切割，「這是他講的喔，呵呵呵。」

(中時電子報)